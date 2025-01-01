Помогаю бизнесу зарабатывать
Добро пожаловать!
Я много лет занимаюсь разработкой сайтов на 1С-Битрикс, внедряю Битрикс24 в отечественный бизнес и веду рекламные кампании в Директе.
Я много лет занимаюсь разработкой сайтов на 1С-Битрикс, внедряю Битрикс24 в отечественный бизнес и веду рекламные кампании в Директе.
Почему стоит работать со мной
Опыт
Разработка сайтов на 1С-Битрикс, внедрение CRM Битрикс24 и ведение рекламных кампаний в Яндекс Директе являются основными направлениями моей деятельности с 2014 года.
Качество
Моя репутация напрямую зависит от степени удовлетворенности заказчика в финале, поэтому я лично веду все работы по проекту от этапа согласования до сдачи в продакшен.
Цены
Отсутствие обязательных платежей за аренду офиса и регистрация в качестве индивидуального предпринимателя дают мне возможность назначать хорошую цену за свои услуги.
Различные варианты сотрудничества
Поэтапная
оплата
оплата
Сначала необходимый минимум для запуска, затем расширение функционала
Проект под
ключ
ключ
Полностью оптимизированный под ваши задачи проект, но, возможно, не сразу
Почасовая
оплата
оплата
Классический вариант взаимодействия с оплатой по факту выполненных работ
Абонемент
на время
на время
Предоплата за оговоренный объем регулярных (ежемесячных) работ на срок до полугода
Помесячная
оплата
оплата
Фиксированные ежемесячные платежи за фиксированный объем регулярных работ
Депозит
на один год
на один год
Предоплата за объем рабочего времени для заморозки ставки (₽/час) на 12 месяцев
Интернет-маркетинг
для продвижения бизнеса
Базовые этапы работы
1
{ запрос }Вы присылаете запрос с детальным описанием проекта либо через формы на сайте, либо обычным письмом мне на электронную почту
2
{ предложение }В кратчайшие сроки я подготавливаю подробное коммерческое предложение и отправляю его вам для ознакомления
3
{ обсуждение }Вместе мы согласовываем оставшиеся детали сотрудничества (стоимость, сроки, документы, требуется ли обучение и проч.)
4
{ кодинг }Я выполняю все работы, предусмотренные договором: пишу код, внедряю CRM, консультирую, обучаю...
5
{ приемка }Вы принимаете работы по проекту, радуетесь качеству их выполнения, и мы подписываем закрывающие документы
6
{ поддержка }Если необходимо, беру проект на сопровождение, выходящее за рамки основного договора (оговаривается отдельно)