Тарифы Битрикс24
Тариф для организации работы отдела продаж. Позволяет быстро решать рабочие вопросы в чате, ставить задачи и назначать встречи прямо из диалога. В задачах можно добавлять чек-листы и файлы для работы, выбирать ответственных, наблюдателей и сроки. Тарифом предусмотрена возможность ведения каталога на 3 000 товаров, формирование счетов в несколько кликов, отправка счетов клиентам.
Тариф для совместной работы всей компании или рабочих групп. В отличие от тарифа «Базовый» здесь уже есть возможность работать по схеме «Лиды + Сделки» для более точной оценки эффективности работы отдела маркетинга и отдела продаж. Плюс можно без проблем настроить интеграцию с интернет-магазинами на «1С-Битрикс: Управление сайтом», а каталог товаров здесь рассчитан уже на 5 000 позиций.
Тариф для максимальной автоматизации всех процессов в компании. Основное преимущество над тарифом «Стандартный», это наличие роботов и триггеров для автоматизации простейших задач (например, смена ответственного, отправка уведомлений) и возможность описывать сложные бизнес-процессы в интуитивно понятном визуальном редакторе. Каталог здесь уже просто огромный, он вмещает 500 000 товаров с вариациями.
Тариф для средних и крупных предприятий. Благодаря размещению на выделенной серверной архитектуре в двух распределенных дата-центрах и динамическому балансированию нагрузки Битрикс24 работает в 10 раз быстрее даже при высокой интенсивности, больших объемах данных и одновременном подключении тысячи сотрудников. Гарантированная доступность портала на уровне 99,95%.
Коробочная версия Битрикс24 для тех, кто хочет самостоятельно управлять надежностью и скоростью работы системы. Благодаря открытому исходному коду Bitrix Framework, коробка предоставляет значительно больше возможностей для доработки, что позволяет расширять функционал системы практически без ограничений.
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