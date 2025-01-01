Тарифы Битрикс24

Тариф «Базовый»

Тариф для организации работы отдела продаж. Позволяет быстро решать рабочие вопросы в чате, ставить задачи и назначать встречи прямо из диалога. В задачах можно добавлять чек-листы и файлы для работы, выбирать ответственных, наблюдателей и сроки. Тарифом предусмотрена возможность ведения каталога на 3 000 товаров, формирование счетов в несколько кликов, отправка счетов клиентам.

Цена
2 490 ₽/мес.
При оплате за год
1 743 ₽/мес.1 990 ₽/мес.
Юзеров
5
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Тариф «Стандартный»

Тариф для совместной работы всей компании или рабочих групп. В отличие от тарифа «Базовый» здесь уже есть возможность работать по схеме «Лиды + Сделки» для более точной оценки эффективности работы отдела маркетинга и отдела продаж. Плюс можно без проблем настроить интеграцию с интернет-магазинами на «1С-Битрикс: Управление сайтом», а каталог товаров здесь рассчитан уже на 5 000 позиций.

Цена
6 990 ₽/мес.
При оплате за год
4 893 ₽/мес.5 590 ₽/мес.
Юзеров
50
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Тариф «Профессиональный»

Тариф для максимальной автоматизации всех процессов в компании. Основное преимущество над тарифом «Стандартный», это наличие роботов и триггеров для автоматизации простейших задач (например, смена ответственного, отправка уведомлений) и возможность описывать сложные бизнес-процессы в интуитивно понятном визуальном редакторе. Каталог здесь уже просто огромный, он вмещает 500 000 товаров с вариациями.

Цена
13 990 ₽/мес.
При оплате за год
9 793 ₽/мес.11 190 ₽/мес.
Юзеров
100
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Тариф «Энтерпрайз»

Тариф для средних и крупных предприятий. Благодаря размещению на выделенной серверной архитектуре в двух распределенных дата-центрах и динамическому балансированию нагрузки Битрикс24 работает в 10 раз быстрее даже при высокой интенсивности, больших объемах данных и одновременном подключении тысячи сотрудников. Гарантированная доступность портала на уровне 99,95%.

Цена
от 33 990 ₽/мес.
При оплате за год
от 23 793 ₽/мес.от 27 190 ₽/мес.
Юзеров
от 250
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Битрикс24 (коробка)

Коробочная версия Битрикс24 для тех, кто хочет самостоятельно управлять надежностью и скоростью работы системы. Благодаря открытому исходному коду Bitrix Framework, коробка предоставляет значительно больше возможностей для доработки, что позволяет расширять функционал системы практически без ограничений.

Цена
от 109 000 ₽
Продление
от 27 250 ₽
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Битрикс24 Маркет Плюс

Расширяйте возможности облачной версии Битрикс24!

За фиксированную цену вы можете использовать любое количество приложений и бизнес-сценариев — их больше 4 000 в каталоге Битрикс24 Маркет.

Интегрируйтесь с соцсетями и мессенджерами (VK, Telegram и другими), создавайте чат-боты, используйте готовые шаблоны сайтов и CRM. Установите столько приложений, сколько вам нужно.

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Сравнение
функционала

Все значения
Только различия
Юзеров
5
50
100
от 250
Функционал
56%
67%
87%
100%
Совместная работа
60
82
99
100
Мессенджер
100
100
100
100
Задачи и Проекты
28
57
100
100
CRM
61
83
100
100
CoPilot
95
95
100
100
Контакт-центр
92
95
100
100
Онлайн-подпись
53
53
93
100
КЭДО + Госключ
0
0
100
100
Сайты
94
100
100
100
Терминал
100
100
100
100
Интернет-магазин
91
94
100
100
CRM-маркетинг
18
95
100
100
Сквозная аналитика
36
36
91
100
Автоматизация бизнеса
10
10
100
100
BI Конструктор
0
50
100
100
BI-Аналитика
100
100
100
100
Бусты
100
100
100
100
Филиальная структура
0
0
0
100
Инфраструктура
39
44
44
100
Энтерпрайз-пакет
0
0
0
100
Поддержка
60
70
80
100
Безопасность
79
83
92
100
Администрирование
64
91
100
100
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