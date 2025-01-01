Тарифы Битрикс24

Тариф «Стандартный»

Тариф для совместной работы всей компании или рабочих групп. В отличие от тарифа «Базовый» здесь уже есть возможность работать по схеме «Лиды + Сделки» для более точной оценки эффективности работы отдела маркетинга и отдела продаж. Плюс можно без проблем настроить интеграцию с интернет-магазинами на «1С-Битрикс: Управление сайтом», а каталог товаров здесь рассчитан уже на 5 000 позиций.